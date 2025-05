Ladispoli, finali regionali CSAIN al PalaSorbo: in gara 600 giovani ginnasti da tutto il Lazio –

Il PalaSorbo di Ladispoli si prepara ad accogliere, nel weekend del 17 e 18 maggio, due importanti appuntamenti sportivi targati CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), che porteranno in città circa 600 giovani ginnasti provenienti da tutta la regione.

In particolare si terranno:

la Finale Regionale del Campionato Supergym (discipline GAF – Ginnastica Artistica Femminile – e GAM – Ginnastica Artistica Maschile),

e il Campionato Coppa Lazio, riservato esclusivamente alla GAF, sia per la Serie D che per il livello Supergym.

Questi appuntamenti rappresentano il culmine di una stagione sportiva 2024/25 intensa, che ha visto gli atleti affrontare due prove regionali a Roma per guadagnarsi l’accesso a questa fase conclusiva.

Saranno ben 15 le società sportive laziali in gara e tra queste la Gym Ladispoli, che parteciperà con 100 atleti e atlete, di età compresa tra i 5 e i 13 anni.

“Il Palasorbo è il nostro orgoglio sportivo – ha commentato il consigliere comunale e delegato ai rapporti con Federazioni ed Enti sportivi, Stefano Fierli – e continua ad attrarre da tutto il Lazio Federazioni e Enti di promozione. CSAIN è uno di questi, e ci fa piacere sapere che ha scelto la nostra città per un evento così significativo. Facciamo un grande in bocca al lupo alla Gym Ladispoli per le gare in questa manifestazione”.