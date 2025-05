Cerveteri, FDI chiede il potenziamento dell’ufficio UMA –

Cerveteri, il gruppo comunale di Fratelli d’Italia presenta una mozione a firma dei consiglieri: Bucchi, Orsomando, Fondate, Pavin e Piergentili affinché venga disposto con urgenza un ordine di servizio per assegnare almeno n^ 1 unità lavorativa in più in supporto dell’ufficio UMA, utenti motori agricoli.

Quanto sopra, affinché il rilascio della documentazione utile agli aventi diritto per l’acquisto di carburante agricolo a prezzo agevolato come previsto dal Ministero delle Finanze avvenga nel minor tempo possibile.

Sarebbe necessario, infatti. Come gli stessi agricoltori dichiarano, che i tempi di lavorazione delle domande presentate vengano istruite e liquidate in tempi più veloci rispetto agli attuali che, in alcuni casi vanno anche oltre i 30 giorni dalla presentazione facendo venir meno la possibilità di approvvigionamento di carburante a prezzo agevolato in un particolare periodo dell’anno, quello che va da inizio primavera a fine autunno in cui maggiori sono i lavori di lavorazione dei fondi agricoli, essiccazione, raccolta, prima lavorazione, irrigazione ecc.

A titolo d’informazione ha dichiarato, inoltre, il capo gruppo Bucchi alla stampa – Nel ufficio UMA di Cerveteri in qualità di comune capofila, vengono istruite anche le domande dei residenti nei comuni di Ladispoli e Santa Marinella per un totale di circa 450 pratiche che si concentrano tutte da inizio anno fino al 30 giugno, termine ultimo per la presentazione di tale agevolazione.