Alessandra Feduzi, Assessore alle Politiche europee, Innovazione Tecnologica, Città digitale, Agricoltura e Sanità della Città di Ladispoli aggiorna i cittadini sulla situazione attuale e progetti futuri ai microfoni di Centro Mare Radio.

“Per ciò che riguarda la sanità, stiamo attuando, in collaborazione con l’ASL Roma 4, un programma di screening che si protrarrà fino al 30 novembre. Dal lunedì al venerdì, un camper di prevenzione effettuerà visite mediche, mammografie e test per il colon retto. La partecipazione dei cittadini è stata eccezionale, con oltre 900 visite, di cui altre 200 sono state effettuate nella giornata di prevenzione del 22 settembre. Inoltre, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a partire da gennaio inizieranno i lavori di ampliamento della Casa della Comunità e la costruzione di un ospedale con ulteriori 20 posti letto.” – e aggiunge – “Per quanto riguarda le politiche europee, stiamo collaborando con la regione per partecipare ad alcuni bandi. Ladispoli non è rimasta indietro su questa tematica, grazie all’impegno degli uffici competenti che hanno realizzato progetti nel contesto del PNRR. Uno di questi progetti riguarda la fibra ottica, che permetterà una connessione più veloce per tutti i cittadini. Questo è particolarmente importante considerando che, dopo la pandemia, molte persone si sono trasferite a Ladispoli per lavorare anche in modalità smart working, e questa connessione migliorerà notevolmente la loro produttività. Si prevede che i lavori saranno completati entro il 2024, con quelli a Marina di San Nicola già terminati”.

Per ciò che concerne l’Agricoltura, l’Assessore di Ladispoli dichiara: ” Nel settore dell’agricoltura, stiamo cercando di attuare bandi che possano promuovere lo sviluppo dell’agricoltura nel nostro territorio. Abbiamo già vinto un bando ARSIAL e organizzato la “Giornata dell’Orto del Vicino”, che è stata un grande successo e ha compreso uno spettacolo di fontane danzanti richiesto dai cittadini”.

“Stiamo anche lavorando su un progetto complesso che creerà molte opportunità di lavoro e richiederà risorse dal PNRR. Abbiamo coinvolto la Coldiretti a livello nazionale e speriamo di finalizzare l’accordo a breve. Inoltre, stiamo concentrando i nostri sforzi sulla sensibilizzazione dei giovani verso l’importanza dell’agricoltura. Recentemente, ho avuto l’opportunità di parlare agli studenti di una scuola e sono rimasta impressionata dalla loro attenzione ed educazione. Il nostro territorio è circondato da campi, quindi c’è un grande potenziale per lo sviluppo e gli investimenti nel settore agricolo” conclude.

