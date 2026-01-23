Farmacie comunali Ladispoli, consegna a domicilio dei farmaci: “Il servizio sta riscuotendo ampia adesione”

La nota stampa del comune di Ladispoli:

Le Farmacie Comunali Flavia Servizi di Ladispoli ricordano che, a partire dallo scorso mese di novembre, è attivo il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, un’iniziativa che fin dai primi mesi ha ottenuto un’ampia adesione e un riscontro estremamente positivo da parte della cittadinanza.

Il servizio nasce con l’obiettivo di rendere la salute sempre più accessibile e di rafforzare la vicinanza alle persone, in particolare a chi vive situazioni di fragilità o ha difficoltà a recarsi personalmente in farmacia. Una scelta che conferma la volontà delle Farmacie Comunali di essere un punto di riferimento concreto e affidabile per il territorio, rafforzando il rapporto di fiducia con la comunità.

Grazie alla consegna a domicilio, i cittadini possono ricevere i farmaci di cui hanno bisogno in modo semplice, sicuro e puntuale, senza rinunciare alla qualità del consiglio professionale e all’attenzione che da sempre contraddistinguono le Farmacie Comunali. Il servizio è rivolto a tutte le persone impossibilitate a recarsi in farmacia o che non possano avvalersi di familiari o persone di fiducia per il ritiro dei medicinali.

La consegna può essere richiesta telefonando al numero 342/7927992 oppure scrivendo all’indirizzo email dedicato [email protected].

Per i farmaci soggetti a prescrizione è necessario trasmettere la ricetta elettronica o cartacea; i farmacisti sono a disposizione per fornire tutte le informazioni e il supporto necessario anche telefonicamente.

Le consegne vengono effettuate da personale autorizzato, formato e riconoscibile, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e tutela dei dati personali.

Attraverso questo servizio, già ampiamente apprezzato dalla cittadinanza, le Farmacie Comunali rinnovano la propria missione di servizio pubblico e il loro impegno per una sanità di prossimità, attenta alle persone e profondamente integrata con il territorio.

Ogni consegna rappresenta non solo un servizio efficiente, ma un gesto concreto di cura, attenzione e responsabilità verso l’intera comunità.