Montino: ”Ancora una volta in positivo. Fiori all’occhiello per la città”

Farmacie comunali e Fiumicino Tributi, approvati i bilanci

Sono stati approvati all’unanimità i bilanci di esercizio 2019 delle Farmacie Comunali e della Fiumicino Tributi, entrambi chiusi con il segno più.

“Per l’ennesimo anno, il settimo per le Farmacie e il ventesimo per la Fiumicino Tributi, chiudiamo in positivo. Per quanto riguarda le farmacie è la migliore risposta alle polemiche nate in Commissione Servizi sociali qualche tempo fa”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Avevamo spiegato che non c’era alcun motivo di preoccuparsi per gli sconti decisi soprattutto a Isola Sacra per far fronte ai problemi strutturali legati alla chiusura del Ponte della Scafa e alla modificata viabilità in quell’area – ricorda il sindaco -. Una misura necessaria per non subire danni economici e non perdere utenza. I 250 mila euro in più di fatturato rispetto allo scorso anno ci danno ragione”.

“Quest’anno registriamo un utile di 135 mila euro – aggiunge il presidente del consiglio di amministrazione Massimiliano Perri -. Abbiamo anche usufruito del maxi ammortamento per l’innovazione tecnologica rendendo le nostre farmacie sempre più all’avanguardia con interventi come le casse automatiche e l’innovativo sistema di distribuzione automatica attivo a Isola Sacra che, specialmente in un momento in cui è fondamentale evitare affollamenti, rappresenta un fattore di sicurezza oltre che di efficienza”.

“La Fiumicino tributi ha registrato nel 2019 un utile pari a 549 mila euro – spiega il presidente dell’azienda Antonino Quadrini -. Una cifra pari al 21% del fatturato: una percentuale altissima. Anche le entrate, rispetto allo scorso anno, sono cresciute. E’ il frutto di un capillare lavoro di emersione dell’evasione che ci ha permesso non solo di recuperare gli arretrati, ma anche di mettere a regime entrate che da adesso in poi incrementeranno gli introiti ordinari”.

“Stiamo parlando di due aziende che sono il fiore all’occhiello di questa amministrazione – prosegue Montino -. Per la Fiumicino tributi, siamo sempre più convinti di procedere verso una totale pubblicizzazione dell’azienda e i risultati ci confermano che è la scelta migliore”.

“Le farmacie comunali – sottolinea ancora il Sindaco – vantano risultati importanti non solo sul piano economico, ma anche su quello della funzione sociale. Lo abbiamo visto anche durante la fase più acuta della pandemia quando le nostre farmacie sono state un punto di riferimento, da una parte garantendo alle strutture pubbliche il necessario approvvigionamento di gel disinfettante per le mani, dall’altra collaborando a stretto contatto con la Croce Rossa per la distribuzione di mascherine alle fasce più vulnerabili della popolazione”.

“Le accuse secondo cui si rischiava di portare la società in dissesto – conclude il sindaco – si sono rivelate del tutto infondate, come avevamo ampiamente previsto”.