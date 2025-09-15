Weekend trionfale per l’Atletica Cerveterana: vittorie, podi e primati personali tra Rieti e Colleferro

Fantini vola a Colleferro e conquista il minimo per le nazionali cadetti –

Fine settimana indimenticabile per l’Atletica Cerveterana, capace di raccogliere risultati di grande prestigio tra Rieti e Colleferro.

Allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, nel lancio del martello, brillano Mariam Da Lozzo e Vittoria Trivisondoli. La prima, nella categoria cadette, si migliora di ben tre metri raggiungendo i 36,63 m, mentre la seconda, tra le allieve, scaglia l’attrezzo a 43,56 m, conquistando il gradino più alto del podio.

Il colpo di giornata arriva però da Colleferro, dove Alessio Fantini si supera nei 1000 metri cadetti: con un tempo strepitoso di 2’37’’42, migliora il suo personale di sette secondi e centra il minimo per le nazionali cadetti di Viareggio.

Ottima prova anche per Andrea Scalella, terzo nei 400 metri con 49’’63, prestazione che lo proietta verso la Coppa dei Campioni. Positivi i riscontri per Emanuele De Simone e Sveva Giovannetti, mentre negli 80 metri Mattia De Santis coglie un brillante terzo posto davanti ai compagni Alfredo Marino, Dario Todaro e Matilde Silvestri. Nei 100 metri si distinguono Irene De Santis, capace di firmare il personale, e Massimo Ussia, vicino al suo primato. Chiude in bellezza Sara Tafi, nei 1000 metri, con il tempo di 3’30’’.

Un bottino di successi che conferma la crescita della società cerveterana e dei suoi giovani talenti.