È un 2024 da ricordare per Alessio Fantini, protagonista di una stagione semplicemente impeccabile. Dopo il brillante accesso alla finale nazionale di cross a Cassino e il terzo posto conquistato ai Campionati Nazionali su pista di Viareggio, il giovane atleta ha continuato la sua scalata aggiudicandosi il titolo regionale di corsa su strada a Castel Gandolfo.

Un successo che ha fatto da preludio a una serie di prestazioni maiuscole: Fantini ha infatti vinto tutte le tappe del Trofeo Athletic, imponendosi con autorità e confermando una forma fisica e mentale di altissimo livello. Nel primo cross della nuova stagione, poi, non c’è stata storia: Alessio ha dominato la gara con un distacco netto, salendo sul gradino più alto del podio senza rivali.

Fantini domina il Trofeo Athletic: una stagione da incorniciare

Ma le soddisfazioni non arrivano solo dal gioiello di casa. Ottimi i risultati anche per la squadra Cadetti, con Paul Albano autore di un brillante 7º posto assoluto, seguito da Massimo Torrisi e Martin Germani, entrambi protagonisti di prove solide che testimoniano la crescita costante del gruppo.

Positive anche le performance del settore giovanile, sempre più vivace e competitivo. Da segnalare il podio di Ambra Bruti nella categoria F5, insieme alle ottime prove di Gabriele Fanciullacci, Nicholas Bruti, Gabriele Colagrossi e Anna Calderoni, tutti capaci di distinguersi per determinazione e progressi tecnici.

In un’annata ricca di successi, il Trofeo Athletic conferma la qualità del lavoro svolto dalla società e dai suoi giovani talenti, con Alessio Fantini a fare da simbolo di una crescita che sembra non voler fermarsi.