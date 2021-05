Share Pin 74 Condivisioni

“Con 30 dollari si prende l’aereo anche se malati”

Falsi tamponi per arrivare dall’India, la confessione di alcuni passeggeri arrivati a Fiumicino

Pagare 30 dollari per un falso tampone che consente di prendere l’aereo e arrivare in Italia, dall’India.

A raccontare la storia, come riportato dal Messaggero, alcuni passeggeri sbarcati nei giorni scorsi a Fiumicino su un volo proveniente dall’India dove su 223 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio aveva 23 positivi tra cui 2 membri dell’equipaggio stesso.

Ed è proprio uno dei 223 passeggeri a raccontare come ha fatto ad arrivare in Italia. Niente tampone. Ha pagato 30 dollari per farsi rilasciare un falso certificato col timbro.

E l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato non le manda a dire: “Bisogna recuperare le liste dei passeggeri tornati dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka e inviarle alle varie Asl”.

Secondo D’Amato, infatti, il rischio è quello di trovarsi come nell’estate 2020 quando dal Bangladesh rientravano in Italia diverse persone malate che hanno causato diversi focolai.

