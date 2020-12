Facebook Messenger down: la chat del social network non funziona

Share Pin 7 Condivisioni

Facebook Messenger non funziona. L’app di messaggistica del social network sta causando disservizi in diverse parti del mondo, sia da mobile che da desktop. A segnalarlo anche il sito Downdetector, che monitora il funzionamento dei servizi online in base alle menzioni sui social media.

I malfunzionamenti sono stati segnalati a partire dalle 10 di questa mattina, giovedì 10 dicembre. Segnalazioni giungono da tutto il mondo, ma gran parte arrivano da Unione Europea e Regno Unito.

Anche su Twitter, l’hashtag #FacebookMessenger sta entrando tra i trend topic. Da Faecbook ancora nessuna informazione aggiuntiva circa il disservizio.