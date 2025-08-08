L’ultimo saluto all’ispettore capo della polizia locale di Cerveteri avverrà alle ore 17 presso la Parrocchia di San Giuseppe

Fabio Morolli, domani le esequie a Santa Marinella –

Domani, sabato 9 agosto, alle ore 17, presso la Parrocchia di San Giuseppe a Santa Marinella, si svolgeranno i funerali di Fabio Morolli, 50 anni, ispettore capo della polizia locale di Cerveteri, deceduto mercoledì 6 agosto a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia, al chilometro 47,700, nel territorio cerite. Il sinistro, che ha coinvolto due automobili e una moto, vedeva Morolli viaggiare proprio su quest’ultima. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 e il trasferimento in elisoccorso al policlinico Agostino Gemelli, l’agente è deceduto poco dopo. I rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono affidati ai carabinieri della stazione di Campo di Mare. La tragedia rappresenta l’ottantacinquesima vittima sulle strade di Roma e provincia dall’inizio dell’anno.

La famiglia ha disposto no fiori, ma donazioni alla CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO S.Severa – S.Marinella