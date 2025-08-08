 
CerveteriCittàEvidenzaNotizieSanta Marinella

Fabio Morolli, domani le esequie a Santa Marinella

8 Agosto 2025
Scomparsa di Fabio Morolli, Tidei: "Grazie per tutto ciò che hai fatto per Santa Marinella"

L’ultimo saluto all’ispettore capo della polizia locale di Cerveteri avverrà alle ore 17 presso la Parrocchia di San Giuseppe

Fabio Morolli, domani le esequie a Santa Marinella –

Domani, sabato 9 agosto, alle ore 17, presso la Parrocchia di San Giuseppe a Santa Marinella, si svolgeranno i funerali di Fabio Morolli, 50 anni, ispettore capo della polizia locale di Cerveteri, deceduto mercoledì 6 agosto a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia, al chilometro 47,700, nel territorio cerite. Il sinistro, che ha coinvolto due automobili e una moto, vedeva Morolli viaggiare proprio su quest’ultima. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 e il trasferimento in elisoccorso al policlinico Agostino Gemelli, l’agente è deceduto poco dopo. I rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono affidati ai carabinieri della stazione di Campo di Mare. La tragedia rappresenta l’ottantacinquesima vittima sulle strade di Roma e provincia dall’inizio dell’anno.

La famiglia ha disposto no fiori, ma donazioni alla CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO S.Severa – S.Marinella