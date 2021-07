Gratis per i ristoratori: l’iniziativa post covid di EverGas per aiutare le aziende a gestione familiare

Nonostante sia nata qualche anno fa come una piccola azienda locale a gestione familiare, EverGas è cresciuta costantemente negli anni riuscendo a conquistare una posizione di primo piano a livello nazionale tra le aziende distributrici di Gas GPL (Gas di Petrolio liquefatti) e nella realizzazione di impianti, da quelli domestici a quelli industriali. In particolar modo nel Centro Italia, con due sedi operative a Cerveteri (Roma) e a Ferentino (Frosinone), EverGas è oggi leader nel settore del GPL, ma non abbandona la mission delle origini.

“Siamo una famiglia e comprendiamo perfettamente le esigenze e i problemi che in questo periodo toccano le famiglie che gestiscono un’attività. L’Italia è fatta di piccole e micro imprese a gestione familiare: la crisi dei lockdown ha toccato profondamente il tessuto sociale e imprenditoriale del nostro Paese”.

Gestita da persone sensibili ai temi sociali (l’azienda non ha mancato in questi anni di lanciare numerose campagne a favore delle energie pulite, per il rispetto dell’ambiente, per i diritti dei più piccoli e a sostegno delle attività sportive locali), EverGas ha scelto per la campagna estiva 2021 di dare un piccolo contributo simbolico alla categoria dei ristoratori.





EverGas regala ai Ristoratori il telecontrollo del GPL

Per ottenere gratuitamente l’installazione del dispositivo di telecontrollo del serbatoio GPL, è sufficiente mettersi in contatto con l’azienda. L’iniziativa sarà valida solamente per alcune settimane ed è riservata alle attività di ristorazione (hotel, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, ecc.) dell’area a nord di Roma (litorale, lago e zone limitrofe).

Cos’è il telecontrollo del livello del serbatoio GPL?

Il telecontrollo del serbatoio GPL consente di leggere da remoto il livello del serbatoio grazie a dei dispositivi installati tramite sonda di livello ad immersione o direttamente sull’indicatore di livello. EverGas e il suo partner tecnico Shitek Technology offrono diverse soluzioni per il telecontrollo remoto del livello del serbatoio GPL, sia per uso domestico che per uso commerciale e industriale, in modo da avere in ogni momento i dati della lettura del livello sotto controllo.

Quali sono i vantaggi nel telecontrollo del livello del serbatoio GPL?

I vantaggi nel telecontrollo del livello del serbatoio GPL sono molteplici: Informazioni in tempo reale

Sicurezza e prevenzione di eventuali guasti

Risparmio sui costi di rifornimento

Eliminazione delle forniture all’ultimo minuto

Annullamento di eventuali sprechi

Perché è importante il telecontrollo del livello del serbatoio GPL?

Il telecontrollo del livello del serbatoio GPL è importante perché grazie ad una maggiore sorveglianza sull’impianto permette di registrare eventuali guasti, fornendo così una maggiore sicurezza per le persone, ma anche in termini di risparmio energetico. Potendo in ogni momento leggere da remoto i livelli dell’impianto, l’utente rimarrà difficilmente a secco e grazie agli avvisi potrà organizzarsi in tempo per il rifornimento.

Mettersi in contatto con EverGas

Tutte le informazioni e i contatti di Evergas sono sul sito internet evergascentro.it ma è l’azienda è presente anche sui social network: pagina su instagram e pagina su facebook. La sede dell’area di Roma è a Cerveteri, in via Doganale 10. La sede dell’area di Frosinone è a Ferentino, in via Casilina Sud 427.

