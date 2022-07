In Piazza Giovanni Falcone a I Terzi, Terrattiva e Black Lions unite per sostenere il viaggio delle azzurre

Evento di raccolta fondi per la spedizione ai Mondiali della Black Lions de I Terzi

Le quattro atlete della Black Lions convocate in nazionale italiana e pronte alla spedizione in Polonia per i Mondiali Under 19 di Floorball, Marta Pelliccioni, Elena Beccia, Jhohana Ruiz e Vittoria De Luca, chiamano a rapporto concittadini, amici, amiche e simpatizzanti. Per loro infatti, Terrattiva – Associazione Cittadina del Borgo, ha organizzato per la serata di sabato 23 luglio “Food & Floorball Night”, un evento di raccolta fondi per le ragazze azzurre e aiutarle a sostenere le spese di viaggio e permanenza in terra polacca in occasione della rassegna iridata che si svolgerà a fine agosto.

“Sebbene si tratti di una competizione mondiale, le giovanissime atlete del Floorball sono costrette a ricorrere all’autofinanziamento per partecipare alla rassegna – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – si tratta infatti di una disciplina ancora poco conosciuta quella del Floorball ma fortunatamente in continua crescita, proprio come testimoniano i brillanti risultati ottenuti dalla squadra della nostra città. Grazie alla disponibilità dell’Associazione Terrattiva, che ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale, sabato 23 luglio questo appuntamento a loro sostegno. Sarà un’occasione per stare insieme all’interno del meraviglioso Borgo de I Terzi, ma anche per conoscere più da vicino, alla presenza delle atlete della squadra, questa bellissima disciplina”.

“L’invito che rivolge l’Associazione organizzatrice e i componenti della squadra alle famiglie – prosegue il Sindaco – è quello di venire anche con i propri figli. Sarà infatti allestito un campo per provare, sotto la guida delle atlete del team, questo sport che con il tempo, anno dopo anno, sta prendendo sempre più piede”.

La serata avrà inizio alle ore 19:00, con l’avvio delle attività e l’iscrizione al torneo del Floorball. Dalle 19:30, stand gastronomico e apertura di una mostra fotografica interamente dedicata alla disciplina. A seguire, spazio al torneo. È possibile contribuire alla raccolta fondi anche attraverso la piattaforma Eppela, al link: https://www.eppela.com/projects/8653

In cambio di un contributo, la federazione vi farà ricevere dei bellissimi e originalissimi gadget della spedizione mondiale azzurra.