A seguito della petizione firmata dai commercianti del centro di Cerveteri, con la quale si chiede all’Amministrazione Comunale di non organizzare più fiere e mercatini in piazza Aldo Moro in quanto danneggerebbero il commercio locale, mi sento di dover fare alcune precisazioni.

Prima di dare vita al progetto Saperi e sapori di Cerveteri, ho convocato per ben due volte le attività produttive per esporre l’idea e per decidere insieme le modalità di organizzazione, nonchè per invitare i commercianti stessi a farsi parte attiva e partecipare con un proprio gazebo all’esposizione e vendita dei propri prodotti. In questo modo abbiamo voluto dare un segnale di apertura al dialogo, con quello spirito collaborativo necessario per costruire un qualcosa di nuovo e funzionale, che avesse una prospettiva di risultato nel medio e lungo termine.

Si fa un gran parlare di Cerveteri come un paese che non attrae persone, e quello di organizzare una fiera a cadenza mensile era solo un primo piccolissimo passo per invertire la rotta.

Eventi in piazza Aldo Moro, Arianna Pietrolati: “Accogliamo la richiesta dei commercianti, ma è un’occasione persa”

Quindi non capisco oggi il senso di questa petizione, se non quello di una contrapposizione politica che non giova a nessuno. Se si vuole cambiare questa città, bisogna assumere la consapevolezza che questo sarà possibile solo se remiamo tutti nella stessa direzione. Per questo torneremo, già dai prossimi giorni, a parlare con i commercianti di Cerveteri per delineare un progetto condiviso.

Per il momento accogliamo la loro richiesta , pur non comprendendola, e sposteremo la fiera in altri punti della città, riportandola in centro solo in occasione di eventi più grandi. Rimane il rammarico di un’occasione perduta, ma non per questo non continueremo a perseguire il nostro obiettivo: quello di rendere Cerveteri un’ambita meta turistica, culturale e commerciale.

Arianna Pietrolati – Delegata alle Politiche di Sviluppo Economico del Comune di Cerveteri