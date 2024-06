Europee, Lega: “Risultato possibile grazie anche ai cittadini di Cerveteri, il Partito in città supera Forza Italia” –

Europee, Lega: “Risultato possibile grazie anche ai cittadini di Cerveteri, il Partito in città supera Forza Italia”

Il Nostro Leader Salvini: “Lega che cresce in percentuale rispetto alle politiche e supera i 2 milioni di voti, governo che si rafforza, il generale Vannacci con più di 500mila voti e sinistre sconfitte quasi ovunque in Europa. Grazie a chi non si è mai arreso, ripartiamo da Voi”.

A Cerveteri il partito leghista ha trovato nuovi spazi in cui crescere e altri in cui ritrovare vecchie amicizie, entrambe hanno consentito un affermazione di controtendenza rispetto i risultati in ambito nazionale.

La piena convergenza dei candidati per le europee come Mario Abbruzzese, Laura Cartaginese, Davide Bordoni e il grande richiamo di Susanna Ceccardi, Claudio Borghi e ovviamente il top player con oltre mezzo milione di preferenze il generalissimo Vannacci, ha permesso alla sezione etrusca di ottenere due punti circa in più rispetto ai nostri cari amici di Forza Italia.

Come Coordinatore sottolineo l’apertura verso tutte quelle forze politiche che hanno a cuore il presente di Cerveteri e che ormai hanno chiaro il bisogno di realizzare nuove sinergie, troppo grave sarebbe perdere anche un solo elemento.

Grazie ancora a tutti i cittadini di Cerveteri per le tante preferenze espresse!!!

Roberto Menasci

Coordinatore Lega Salvini Premier Cerveteri