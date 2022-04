Europa Verde Ladispoli: “Marciamo divisi per colpire uniti”

Il movimento politico risponde a Giovannetti che aveva ribadito il suo sostegno a Silvia Marongiu

Caro Alessandro,

ci meravigliamo del tuo stupore, visto che il luogo, la data e l’ora dell’assemblea costitutiva del circolo Europa Verde di Ladispoli era notizia pubblica ampiamente divulgata dai media, come anche le sue successive deliberazioni.

Come sai rispettiamo le tue opinioni, anche se ritieni assurde ed incomprensibili le scelte assembleari della neo Associazione, che ricordiamo nelle sue scelte ha piena autonomia politica. Apprezziamo sinceramente che continui il tuo percorso politico in questa competizione elettorale, nell’ambito del Centro Sinistra, candidandoti nella lista “Con Silvia per Ladispoli”. Marciamo divisi per colpire uniti, abbiamo tutti lo stesso obiettivo: vogliamo che il Centro Sinistra torni a governare la nostra Città.

Comprendiamo anche che come neoAssociazione abbiamo il dovere dell’inclusione e del rispetto di tutte le posizioni, inserite in un dibattito interno, nella cornice delle regole civili del rapporto tra maggioranza e minoranza, regole che dobbiamo tutti introiettare e costruire.

Infatti come Associazione Europa Verde di Ladispoli riteniamo che l’ambientalismo sia un seme da far germogliare e crescere in tutte le forze Politiche: con questo spirito e a tal fine, abbiamo deliberato che gli iscritti alla associazione di Europa Verde di Ladispoli per queste amministrative possano concorrere anche in altre liste.

Pensiamo che Nessuno possa arrogarsi il diritto di dare patenti di ambientalisti, né pensare che solo le sue scelte siano moralmente superiori: anche Noi come la nostra coalizione “Un Nuovo Inizio con Pascucci Sindaco” è fatta di persone serie, abituate a rapportarsi con il prossimo, per capire problemi ed esigenze, per cercare soluzioni, anche dove sembra non ce ne siano.

La Politica è l’arte della mediazione, che rende possibile ciò che non lo sembra.

Le battaglie ambientaliste non sono monopolio di una sola persona, gli ambientalisti sono da sempre presenti nella nostra città: una forza storicamente importante che fin dagli albori ha lottato contro la speculazione edilizia. E’ grazie alle loro lotte, guidate dalla famiglia Di Monte ad esempio, che l’area ex ferrovia non fu edificata, permettendo alla nostra città di avere quel polmone verde situato a due passi dal mare tra i due fossi, costituito Piazza Rossellini e contigui giardini di via Ancona.

Il nostro giovane Comune, nato nel 1970, nei suoi 52 anni di vita è stato governato per 3 anni e mezzo da commissari prefettizi, per 9 anni dalla destra (compreso quest’ultimo quinquennio) e per i rimanenti 40 anni circa dalle forze politiche che ora afferiscono al centro sinistra, dirette principalmente dai Sindaci PD=DS=PDS=PCI, la cui visione o incubo (dipende dai punti di vista e dalla questione), è stata determinante per lo sviluppo della nostra città, come ad esempio le varianti al Piano Regolatore Generale (PRG) adottate con delibere di Consiglio Comunale n. 15 del 2010 e la n. 16 del 2016, (la cui Valutazione Ambientale Strategica è ancora in iter istruttorio in Regione), le quali prevedono una nuova edificazione per un volume complessivo di oltre un Milione di Metri cubi (mc 1.163.757), con una previsione di incremento della popolazione di 6.847 nuovi abitanti.

Questi riteniamo non siano utopistici “progetti che faranno la differenza”, ma concreti fatti distopici. All’opposto l’amministrazione Pascucci ha dimostrato nei fatti che l’utopia può essere realizzata, tra le tante scelte ambientaliste fatte a Cerveteri ha adottato un piano regolatore che diminuisce le cubature del 40% rispetto al pregresso, ha abbattuto uno stabilimento balneare edificato abusivamente nell’area protetta di Torre Flavia, ripubblicizzato Campo di Mare sino ad allora in mano ai privati.

Come Associazione Europa Verde di Ladispoli riteniamo di aver fatto la scelta migliore: accordando la nostra piena collaborazione, ma soprattutto la nostra piena fiducia al candidato Sindaco Alessio Pascucci.

I Portavoce Sabrina Sabellico e Francesco Vigliotti