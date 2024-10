Etrusca Atletica: sport e solidarietà affianco alla Caritas di Ladispoli

Un’iniziativa per aiutare le famiglie in difficoltà: una raccolta di materiale scolastico

L’ASD Etrusca Atletica di Cerveteri non è solo sport, ma anche solidarietà: a riconoscerlo anche una lettera della Caritas diocesana di Porto – Santa Rufina.

L’Associazione sportiva ha portato quest’anno grandi risultati, non ultimo il titolo Juniores di Francesco De Santis nei 400 metri che gli è valsa la convocazione ai Mondiali di atletica under 20 a Lima.

Anche la solidarietà ha la sua importanza per gli sportivi etruschi e le iniziative sono stati diverse, dalle raccolte durante il periodo Covid a quelle per i terremotati e recentemente la raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà nel territorio della Caritas di Ladispoli.

Un’iniziativa che a breve sarà replicata anche nella vicina Cerveteri.