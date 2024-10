Colpo al traffico dell’ “Oro Rosso”: sequestrata dai Carabinieri una tonnellata di cavi di rame

Notificata ordinanza nei confronti di 6 persone: sono indiziate del reato di ricettazione in concorso

Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia e della Stazione di Roma Divino Amore hanno notificato un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 4 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 2 della misura dell’obbligo di dimora, gravemente indiziate del reato di ricettazione in concorso. Le persone indagate hanno un’età compresa tra i 21 e i 31 anni e sono tutte domiciliate presso il campo rom dell’Albuccione.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma è stata avviata nel dicembre 2023, quando nei pressi di un ristorante in via Ardeatina furono notati due furgoni con alcune persone in atteggiamento sospetto. I Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore, giunti sul posto, trovarono 5 persone, sporche di fango, nascoste nel cassone di uno dei veicoli. Nell’altro, invece, furono rinvenuti 1.190 kg di cavi in rame per l’alta tensione, insieme ad arnesi da scasso.