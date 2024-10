Asl Roma 4 Distretto 2: domenica giornata di prevenzione a Ladispoli

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 in piazza Falcone sarà allestito un polo della salute

Domenica 20 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a piazza Falcone a Ladispoli sarà allestito un polo della salute con personale ASL Roma 4. Verranno offerti vaccini, antinfluenzale, anticovid e tutti quelli raccomandati per fascia d’età e fattori di rischio, consegna kit provette color retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni, screening fibrillazione atriale con ecg palmare per over 65, screening HCV, visite oculistiche per screening maculopatia e retinopatia. Le visite oculistiche si terranno nella sede della Protezione Civile a via Castellamare di Stabia 6/8.

Inoltre saranno a disposizione i professionisti dei consultori familiari, quelli del Centro Antifumo, le dietiste del Centro Prevenzione Sovrappeso e Obesità, il team dell’Ambulatorio della Sedentarietà. Verranno anche eseguite dimostrazioni di tecniche BLS e il personale Dapss sarà presente per offrire misurazioni dei parametri vitali.

Si svolgerà anche una camminata con il Gruppo di Cammino che partirà alle ore 10.30 da piazza Falcone. Il raduno è previsto nel punto di raccolta alle ore 10.00.