Roma – Castel di Leva è stata teatro di una giornata di grande atletica in occasione dei Campionati Regionali Individuali Master, arricchiti dalla presenza delle gare giovanili. Un appuntamento importante che ha messo in luce l’ottimo stato di forma del settore giovanile dell’Etrusca Atletica, protagonista di prestazioni di assoluto rilievo.

I giovani atleti e le giovani atlete della società hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra, conquistando risultati prestigiosi. A partire dal bellissimo successo di Gabriele Fanciullacci, che ha conquistato il primo posto nella categoria EM8, salendo sul gradino più alto del podio al termine di una prova impeccabile.

Etrusca Atletica, settore giovanile in grande crescita ai regionali di Castel di Leva

Grande prova anche per Nicholas Bruti, vincitore della categoria M10, autore di una gara condotta con autorità sin dalle prime battute. Nella categoria F8 dominio totale delle ragazze dell’Etrusca Atletica, con il primo posto di Ambra Bruti e il secondo posto di Lara Sardi, a conferma della qualità del lavoro svolto dal settore giovanile.

Risultati che testimoniano la crescita costante del vivaio e l’impegno della società nella formazione sportiva dei più giovani. L’attenzione ora è già rivolta al prossimo appuntamento: i Campionati Regionali di Arce (FR), dove i ragazzi dell’Etrusca Atletica saranno pronti a scendere nuovamente in gara con entusiasmo e ambizione.

Un settore giovanile in salute, che promette di regalare ancora grandi soddisfazioni.