Affidamento del figlio di Carlomagno: attesa nel pomeriggio la decisione del Tribunale per i Minorenni
Si è conclusa poco fa l’udienza al Tribunale per i Minorenni di Roma relativa all’affidamento del bambino di 10 anni, figlio di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo con 23 coltellate ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma.
Il dispositivo verrà emesso nel pomeriggio. Secondo un’anticipazione di stampa, e dunque in attesa di conferma ufficiale, la decisione dovrebbe orientarsi verso l’affidamento del minore ai nonni materni. Con il sindaco di Anguillara Sabazia indicato come tutore.