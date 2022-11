Etruria Meridionale, Tidei (IV): “Domani a Santa Severa per presentare una legge importante per i territori” –

“Sono particolarmente lieta di poter presentare domani alle ore 11, nella splendida cornice del Castello di Santa Severa, nel corso della prima giornata di “Open Etruskey – la DMO Etruskey si presenta al territorio”, la legge dedicata allo sviluppo economico e la valorizzazione dell’Etruria Meridionale.

Un provvedimento sul quale, insieme al mio collega co-firmatario Emiliano Minnucci, ci siamo spesi molto in questi anni nel consiglio regionale del Lazio per far sì che, nei 22 comuni che saranno interessati (Allumiere, Bracciano, Canale Monterano, Tolfa, Manziana, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, Tarquinia, Monte Romano, Tuscania, Montalto di Castro, Barbarano Romano, Blera, Bassano Romano, Oriolo Romano, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia) ci possa essere un nuovo modello di gestione e programmazione di interventi partecipato con tutte le comunità locali.

Infrastrutture, ambiente, salvaguardia del patrimonio storico-architettonico sono solo alcuni dei temi e dei pilastri sui quali poggerà lo sviluppo futuro di questi territori. Una prospettiva concreta di crescita per le nostre imprese, per migliorare la vita dei cittadini e per rendere quest’area della Regione Lazio sempre più attrattiva”

Così, in una nota, la consigliera regionale del Lazio di Italia Viva, Marietta Tidei.