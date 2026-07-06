“Inizia l’Estate Caerite 2026: un programma ricco di eventi, di qualità, tra musica, teatro e una rassegna nuova di zecca, il Blues Festival. A partire da giovedì 9 luglio, tantissimi eventi, tutti ad ingresso gratuito”. Ad annunciarlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri nel presentare il programma dell’Estate Caerite 2026. Da giovedì 9 a sabato 11 luglio, spettacoli in Piazza Santa Maria mentre da lunedì 13 ci si sposterà al Parco della Legnara. Inizio spettacoli fissato per le ore 21:00, tutti ad ingresso gratuito.

Ad aprire il ricco programma dell’Estate Caerite 2026 sarà un delicato e raffinato omaggio alla rivoluzionaria più grande e importante della storia del Sud America: giovedì 9 luglio alle ore 21:00 in Piazza Santa Maria, Maria Letizia Gorga porterà in scena “Todo Cambia – omaggio a Mercedes Sosa”.

Venerdì 10 luglio, è il turno di Greg del duo “Lillo&Greg”, che salirà sul palco con la sua band “I Frigidaires” in un mix di rock’n’roll, doo-wop e swing anni ’50 e ’60, alternando cover e brani originali in italiano con testi ricchi di ironia e gag.

Estate Caerite: a Cerveteri Paolo Ruffini, Greg & I Frigidaires, teatro e la prima edizione del “Blues Festival”

Sabato 11 luglio, concluderà il primo trittico di eventi nel Centro Storico, il concerto del Gruppo Bandistico Cerite, diretto dal Maestro Augusto Travagliati.

Da lunedì 13 luglio, Estate Caerite si sposta al Parco della Legnara. In scena, Lorenzo Flaherty con “Ho visto la Musica”, un viaggio nella vita umana e professionale del Maestro Ennio Morricone.

Martedì 14 e mercoledì 15 luglio debutta una nuova rassegna: il “Cerveteri Blues Festival”. Sul palco, due artisti di fama internazionale: Judith Hill (martedì 14 luglio) e Kevin Gullace (mercoledì 15 luglio).

Raffinato evento teatrale giovedì 16 luglio: in scena un omaggio a Pirandello con “Il Berretto a Sonagli”. Venerdì 17 luglio invece una prima esecuzione nazionale assoluta con l’Orchestra Sinfonica di Europa Musica, che porterà in scena “Arakne – La tela del destino”.

Domenica 19 luglio invece, uno degli appuntamenti di maggior richiamo a livello nazionale dell’Estate Caerite: sul palco, Paolo Ruffini con “Il Babysitter”.

“Oltre agli spettacoli del Centro Storico – aggiunge Francesca Cennerilli – non mancheranno gli eventi sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, dove si alterneranno comicità, musica ed eventi per ogni target d’età. Sarà una lunga estate di grandi eventi, tutti ad ingresso gratuito. Vi aspettiamo!”.