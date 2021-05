Share Pin 1 Condivisioni

Il progetto dovrebbe ricalcare quello dello scorso anno

Estate 2021 Ladispoli: scendono in campo i volontari per la sicurezza sulle spiagge libere

Anche se con la metà dei fondi a disposizione da parte della Regione Lazio rispetto allo scorso anno, in città si lavora per rendere sicura l’estate 2021 sulle spiagge libere.

Secondo indiscrezioni il progetto che il Comune ladispolano intende mettere in campo ricalca sostanzialmente quello del 2020, anche se si potrà contare nella metà dei fondi stanziati dalla Regione Lazio.

Mentre per il 2020 dalla Pisana erano stati messi in campo 6milioni di euro distribuiti tra i comuni costieri, quest’anno dalla Regione arriveranno solo 3milioni di euro. E in particolare Ladispoli potrà contare su circa 120mila euro a fronte dei 214mila dello scorso anno.

Obiettivo principale dell’amministrazione sarà quello di cercare di avvalersi anche quest’anno delle varie associazioni di volontariato presenti in città come Fareambiente, Nogra, Protezione civile e Croce Rossa per il pattugliamento delle spiagge che molto probabilmente non vedrà una postazione fissa in ciascun tratto di arenile libero, ma delle postazioni itineranti.

Il tutto supportato dagli agenti della Polizia locale che andranno ad intervenire là dove se ne presenterà la necessità. Una parte importante sarà affidata all’informazione ai cittadini e non è escluso che si possa valutare la possibilità di un’azione di speakeraggio sugli arenili con le informazioni relative alla distanza da mantenere tra ombrelloni e lettini, piuttosto che alle spiagge libere dove potersi recare in caso di “affollamento” di alcuni tratti di arenile.

Non mancheranno la pedane per i diversamente abili che così potranno raggiungere agevolmente la spiaggia.

Allo studio inoltre anche la possibilità di avvalersi di qualche assistente bagnante. Per il piano ufficiale si dovrà attendere ancora qualche giorno ma già entro la fine della settimana dovrebbe essere ufficializzato.

