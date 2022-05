Esserci 3.0 per Elena Gubetti, salute e ambiente al centro del progetto politico

Secondo incontro nella sede elettorale della coalizione. Segnini: “La più grande causa di malattia è l’ingiustizia sociale”

Secondo incontro nella sede del comitato elettorale della coalizione Esserci 3.0 che sostiene la candidatura a sindaco di Elena Gubetti. In diretta Facebook, insieme a molte figure sanitarie del territorio, il coordinatore di Anno Zero Daniele Segnini ha introdotto il tema della serata (Salute e ambiente nel nostro territorio), parlando delle enormi differenze di aspettativa di vita tra chi appartiene alle classi sociali elevate e chi ha poche risorse. “La sanità – ha detto il dr. Segnini – non è competenza diretta dei comuni, ma gli enti locali possono fare moltissimo progettando città a misura di tutti, con spazi verdi e di aggregazione, collegamenti con le strutture sanitarie di base, controllo della qualità dell’aria”.

Il viaggio nella salute è iniziato con il dr. Giuseppe Donato, che ha sottolineato l’importanza della scelta di destinare il 50% delle risorse del PNRR alla sanità territoriale, in una visione di “sanità di prossimità” molto vicina all’Articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto di tutti alla salute. La dottoressa Concetta Mamone, infermiera della ASL, ha raccontato la nuova figura dell’infermiere di famiglia, orientata all’educazione e alla prevenzione soprattutto dei soggetti fragili, anziani in primis: è la “sanità di iniziativa”, la nuova visione che – meglio della “medicina d’attesa” – gestisce le malattie croniche dei nostri tempi. Il dottor Luca Murolo, MMG, ha parlato del Gruppo di Cammino, da lui ideato alcuni anni fastrumento di promozione della salute a costi zero e fattore di aggregazione sociale per i cittadini di Cerenova; oggi il gruppo conta decine di aderenti e offre 6 uscite settimanali di un’ora. La dottoressa Claudia Maggiore, medico agopuntore al Gemelli, ha portato un interessante esempio di salute integrata, il progetto Onconauti, che ha appena aperto 2 sedi nel nostro territorio: Onconauti propone un percorso di educazione nutrizionale, supporto psicologico, agopuntura, attività motoria e tecniche di rilassamento rivolto alle persone che hanno avuto una diagnosi di tumore.

La dottoressa Luciana Cacciotti ha parlato del Centro Anti Fumo della nostra Casa della Salute di Ladispoli che da 6 anni sostiene le persone che decidono di smettere di fumare; la Responsabile del Centro ha detto che informare e convincere è utile, ma non basta: ciò che serve è rendere possibile il cambiamento. La consigliera comunale Anna Maria Costantini ha fatto riferimento alla salute dei bambini, in particolare durante la pandemia da COVID, con il grande aumento di obesità, disturbi alimentari e psicologici; la pediatra ha richiamato il progetto dell’amministrazione di costruire una “città a misura di bambino”, ovvero una realtà per tutti.

La candidata Elena Gubetti, attuale Vice sindaco e Assessore all’Ambiente, ha infine ringraziato Anno Zero per aver presentato le diverse esperienze di promozione della salute dal basso e ha sottolineato l’importanza di mettere in rete e diffondere gli esempi concreti emersi dall’incontro: Gubetti ha ricordato il lavoro dell’amministrazione per qualificare i parchi urbani, l’esperienza Pedibus per portare i bambini a scuola a piedi, la demanializzazione della spiaggia, il nuovo Lungomare e il bosco di Valcanneto tornato pubblico. Dopo una serie di interessanti domande relative alla salute mentale (Luciano Gattobigio), all’educazione alla natura e al verde (Laura Mundula e Roberto Giardina), alle barriere architettoniche (Ivana Paoluzzi), il coordinatore ha concluso l’incontro ricordando che la più grande causa di malattia – ieri come oggi – è l’ingiustizia sociale.

