Esordio del centrocampista Bragaglia con il Cerveteri. Al Galli arriva il Tarquinia in un derby che i Cervi vogliono vincere

Scende di categoria per motivi di studio, Andrea Bragaglia, che indosserà la maglia della sua città, che lo stesso papà ha vestito anni addietro. Un ragazzo dai requisiti giusti per la formazione di Gabrielli che spera di mettere in cascina altri tre punti per guadagnare posizioni. Due anni di serie D, prima delle giovanili con la Ternana. Sulla sponda opposta mister Ercolani ha una squadra rimaneggiata, e forse anche stanca vista la giornata campale in Coppa Italia, che gli è costata l’estromissione . Per il Cerveteri l’occasione è delle migliori, vincere e scalare le posizioni di classifica al Galli alle ore 11.00.