Nonostante la pandemia, altri traguardi importanti vengono raggiunti

Esami di Cintura per il Team Combat Lobrano di Ladispoli

Si sono svolti questo pomeriggio gli esami per il cambio di cintura per il Team Combat Lobrano che pratica Kickboxing presso la palestra MartialAcademy2.0 di Ladispoli. Il Maestro Lobrano, affiancato da una giuria di colleghi tecnici federali, ha valutato preparazione atletica e tecnica dei sui allievi. “Quest’anno il COVID-19 non ci ha permesso di svolgere la nostra disciplina con regolarità e costanza ma devo congratularmi con tutto il mio team per come ha saputo riprendere velocemente ed sostenere un ottimo esame” ha dichiarato il maestro.

Adesso il Team Lobrano si prenderà un mese circa di riposo così da poter riprendere gli allenamenti già per la fine di Agosto e invita tutti gli interessati a seguire la squadra sui social o a venire direttamente in palestra. Buona estate dal Team Lobrano.