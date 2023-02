Equitazione, II^ Tappa Coppa Lazio: ottimi risultati per i Dressagisti dello Star Olena di Santa Marinella

Durante il weekend appena trascorso si è svolta a Roma presso il circolo Casale San Nicola la seconda Tappa della Coppa Lazio Fise Dressage. Oltre 250 i binomi partecipanti. Un numero altissimo per questa Disciplina, tra le più tecniche e belle del panorama equestre.

Non poteva certo mancare la squadra dei giovanissimi Dressagisti dello Star Olena Ranch di Santa Marinella composta da Olena Mulargia, 9 anni, Samuele Sbaffo, 9 anni e mezzo, Hidalgo Mulargia, 7 anni e mezzo, e Matilde Russo, 7 anni al suo debutto in questa Disciplina. Una squadra che si è fatta notare in entrambe le giornate di gara.

Olena stravince sia nel Trofeo Invito al Dressage in sella a Marcus Toor, Pony irlandese baio alla sua prima volta in Rettangolo con la giovane dressagista santamarinellese, che nel Trofeo Avviamento al Dressage con Sole, con il quale forma un binomio oramai super affiatato.

Nella prima giornata Olena e Marcus Toors vincono nella Ripresa ID20 con una percentuale altissima dell’84,5% su 37 binomi partenti in tutte le categorie. Il secondo giorno in ID30 si posizionano al secondo posto con l’80,5% su 36 binomi in gara.

Stesse risultati anche in sella a Sole nel Trofeo Avviamento: primi in E60 con l’86,25% su 28 binomi in gara e secondi in E80 con l’80,75% su 36 binomi.

Nelle stesse giornate in ID20 e ID30 anche i suo compagni di squadra danno il loro meglio. Samuele Sbaffo in sella a Lupo si distingue eseguendo Riprese da 70,75% e 74,25% ed entra nella rosa dei binomi premiati della categoria. Ottimi risultati anche per la giovanissima Matilde Russo alla sua prima gara di Dressage che in sella a Nuova raggiunge la percentuale del 74,5% e il primo giorno in ID20 va in premiazione. In crescente miglioramento anche le performance in Rettangolo di Hidalgo Mulargia che passa dal 67,5% in ID20 nella prima giornata al 73,75% il secondo giorno in ID30.

Molto soddisfatti i loro Istruttori Charlie Mulargia e Marzia Bisegna. “Il Dressage è una disciplina molto tecnica che richiede grande impegno ed è particolarmente ostica per allievi di questa età. Un approccio ludico all’insegnamento e la multidisciplinarità nella preparazione sportiva sono le chiavi per far appassionare al Dressage anche i più piccoli”.