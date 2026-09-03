Sabato 5 e domenica 6 settembre due iniziative gratuite per vivere e conoscere il patrimonio naturale del Parco

Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano: un weekend alla scoperta della natura con due appuntamenti a Manziana –

MANZIANA – Sarà un fine settimana dedicato alla scoperta della natura e alla conoscenza del territorio quello proposto dall’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, nell’ambito delle iniziative estive “Tesori Naturali 2026”, promosse con il sostegno della Regione Lazio.

Due gli appuntamenti in programma a Manziana, pensati per coinvolgere adulti, famiglie e bambini attraverso esperienze all’aria aperta e attività di divulgazione ambientale.

Si parte sabato 5 settembre alle ore 17 con la “Caccia al tesoro alla Caldara”, un’iniziativa organizzata per grandi e piccoli e dedicata alla scoperta del particolare patrimonio naturalistico della Caldara di Manziana. Attraverso un percorso a tema natura, i partecipanti saranno accompagnati alla conoscenza di questo straordinario monumento naturale, imparando a riconoscerne caratteristiche, peculiarità e valore ambientale.

L’appuntamento è fissato presso il parcheggio di via della Caldara, traversa via Lazio, a Manziana. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, curata da Geoarchè APS, ai numeri 339 6019678 – 339 6017485.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 6 settembre alle ore 18, con “Il mondo delle api – Api, piante e fiori”, un incontro dedicato all’affascinante universo delle api e al loro fondamentale rapporto con la vegetazione e gli ecosistemi.

L’iniziativa si terrà in via Pontone Lungo 15, Manziana (RM) e permetterà di approfondire il ruolo degli impollinatori, il legame tra api, piante e fiori e l’importanza della loro tutela per l’equilibrio naturale.

Anche questo appuntamento è gratuito e su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare info@ilmielebuono.it oppure il numero 391 1044404.

«Con questi due appuntamenti – sottolinea l’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano – vogliamo offrire un’occasione concreta per vivere il territorio, conoscerne le peculiarità e comprendere quanto sia importante tutelare la biodiversità. La natura diventa così non soltanto uno spazio da visitare, ma un patrimonio da conoscere, rispettare e condividere, coinvolgendo anche le nuove generazioni».

Il weekend rappresenta quindi un’ulteriore occasione per scoprire alcuni dei “tesori naturali” del Parco, attraverso attività capaci di unire educazione ambientale, conoscenza scientifica e partecipazione.

Due giorni, due esperienze diverse, un unico obiettivo: conoscere e vivere la natura del Parco Bracciano-Martignano.