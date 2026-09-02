Le fiamme, alimentate dall’erba secca e spinte dal vento, si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni e alla via Cesanese. Sul posto numerose squadre di volontariato, i Vigili del fuoco e un elicottero regionale

Cesano, vasto incendio minaccia case e campi. I volontari AVAB in azione con due mezzi

Un vasto incendio è divampato dalle prime ore del pomeriggio nella zona di Cesano, a ridosso della via Cesanese. Il fumo, visibile anche a grande distanza, ha provocato numerose chiamate al numero unico per le emergenze 112.

Le fiamme, spinte dal vento, si sono propagate rapidamente dall’erba secca alle sterpaglie, interessando campi, zone rurali e boscate e alcune strutture agricole. Il fronte dell’incendio è arrivato pericolosamente vicino alle abitazioni e alla strada. Sul posto stanno operando i volontari della AVAB, intervenuti con due mezzi. Operano insieme a numerose associazioni attivate dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, alle squadre di volontariato arrivate dalle zone limitrofe e ai Vigili del fuoco.

E’ un massiccio intervento per cercare di arginare l’incendio, spegnere le fiamme e impedire che possano raggiungere le case. Salvaguardando anche i campi e la vegetazione della zona. Alle operazioni sta partecipando anche un elicottero regionale, impegnato nei lanci d’acqua prelevata dal vicino lago di Martignano. Le operazioni sono ancora in corso.