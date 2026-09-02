Fabrizio Carbone alla guida dell’Under 17 del Città di Cerveteri

Il Città di Cerveteri è lieto di annunciare l’ingresso di Fabrizio Carbone alla guida della formazione Under 17 per la prossima stagione.

Storico e stimato istruttore di calcio, Mister Carbone porta con sé esperienza, competenza e una grande passione per il lavoro con i giovani. Un profilo che si inserisce perfettamente nel progetto della società, sempre più orientato alla crescita e alla valorizzazione del settore giovanile.

L’arrivo di Carbone è legato anche alla nuova e importante collaborazione con la RIM Sport – Centro Sportivo, realtà sportiva di riferimento del territorio di Cerveteri. Una sinergia che rappresenta un ulteriore passo avanti nella volontà di creare un percorso condiviso per la crescita dei giovani calciatori e per lo sviluppo dello sport locale.

Per Mister Carbone si apre dunque una nuova e stimolante avventura sulla panchina del Città di Cerveteri, che siamo certi affronterà con professionalità, entusiasmo e grande dedizione.