Francobollo, moneta e pellicola cinematografica per rendere omaggio al grande musicista

Ennio Morricone ricordato in Filatelia, Numismatica e nel Cinema con un film di Giuseppe Tornatore –

di Luana Bedin e Nardino D’Alessio

“Nell’amore come nell’arte la costanza è tutto. Non so se esistono il colpo di fulmine o l’intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà e la durata.”

Ennio Morricone

Ennio Morricone (Roma, 10 novembre 1928 – ivi 6 luglio 2020), fin da giovanissimo studia musica presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, divenendo compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore musicale. E’ stato l’autore di una vasta gamma di diversi generi compositivi, che lo rendono uno dei più importanti artisti di tutti i tempi. Durante la sua lunga carriera, ha ricevuto, in tutto il mondo, per la straordinaria arte musicale, molti riconoscimenti.

La Filatelia lo ricorda e gli dedica nella serie telematica “Le eccellenze italiane dello spettacolo” un francobollo, così come deciso il 29 giugno 2021 dal Ministero dello Sviluppo Economico, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente, con una tiratura di duecentomila esemplari in fogli da 45 copie. Le caratteristiche sono così disposte: stampa 30×40 mm., formato tracciatura 37×46 mm., dentellatura 11 con fustellatura. Nel francobollo si trova il ritratto di Ennio Morricone, e all’interno la stilizzazione del particolare di un vinile, durante la direzione di un’orchestra con la dicitura “Italia”, la lettera B che indica la tariffa (1,10 euro) e in verticale la scritta “Ennio Morricone”. Per l’occasione, presso gli Uffici Postali – sportello filatelico è possibile acquistare, oltre al francobollo, anche la cartella (formato A4 a tre ante) dedicata al compositore contenente un francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta del primo giorno di emissione. Il prezzo è di 15,00 euro.

Mentre in Numismatica è stata emessa una moneta inserita all’interno della Collezione 2021 che celebra il grande Maestro, della serie “Grandi Artisti Italiani”. Il tutto come da decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla coniazione effettuata dal Poligrafico Zecca dello Stato Italiano. Il valore nominale della moneta è di 5 euro, in argento, diametro 32 mm, peso 18 g, autore Maria Angela Cassol. L’emissione è stata effettuata in due versioni: 5 euro fior di conio in argento, prezzo 42,00 euro, tiratura di 8 mila pezzi e 5 euro proof bimetallica, prezzo 30,00 euro, con tiratura di 10 mila esemplari.

Diritto Rovescio

La moneta nel diritto riporta il ritratto del compositore e direttore d’orchestra italiano. Nel giro “REPUBBLICA ITALIANA” e il nome dell’autrice “CASSOL”, mentre nel rovescio è riportata la raffigurazione delle Mani del Maestro nell’atto di dirigere. Nel giro, la scritta “ENNIO MORRICONE”, in alto, il valore “5 EURO”, “R”, identificativo della Zecca di Roma e l’anno di emissione “2021”.

Locandina del film ENNIO, di Giuseppe Tornatore

Il Regista Giuseppe Tornatore rende omaggio al Maestro Ennio Morricone con un film intitolato ENNIO, dove ripercorre la vita e le opere del famoso compositore di indimenticabili colonne sonore, scritte per più di 60 film, vincitori di importanti premi che, fin dall’esordio con l’amico Sergio Leone, e poi con molti altri famosi registi, sono divenute storia della musica.

Locandina del film C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA

Infine non possiamo dimenticare le sue musiche per la canzone italiana, come nei brani Sapore di sale, Se telefonando, e nelle canzoni di Edoardo Vianello, Gianni Morandi e molti altri.

Onore a Ennio Morricone che, con le sue musiche, è storia.