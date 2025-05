La celebre influencer della fiction cambia skyline

Emily in Paris sbarca a Ladispoli: modifiche alla viabilità –

Se nei prossimi giorni vi capita di incrociare una ragazza con vestiti sgargianti, smartphone sempre in mano e uno sguardo tra lo stupito e il curioso… niente panico: non è una turista distratta, ma potrebbe essere proprio Emily! La celebre serie Netflix “Emily in Paris” ha scelto Ladispoli come location per alcune scene della prossima stagione, portando un tocco di glamour e curiosità a questa affascinante città balneare a nord di Roma.

L’arrivo della troupe di “Emily in Paris” non è solo un evento da celebrare per i fan della serie, ma anche per la comunità locale che avrà l’opportunità di vedere i propri luoghi rappresentati sul piccolo schermo internazionale. Tuttavia, per garantire che le riprese procedano senza intoppi, sono state predisposte alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Emily in Paris sbarca a Ladispoli: modifiche alla viabilità

VIABILITA’ MODIFICATA: ECCO DOVE NON SI PUO’ PARCHEGGIARE

Per consentire alla troupe di lavorare in sicurezza, il Comune di Ladispoli ha istituito dei divieti di sosta in diverse zone della città. Ecco le date e i luoghi da tenere d’occhio:

– Dal 19 maggio ore 06:00 al 20 maggio ore 24:00:

– Divieto di sosta in **Via delle Primule**, presso il parcheggio Palasport.

– Divieto di sosta nel **Piazzale della Stazione di Palo**, lato destro.

– Divieto di sosta negli **ultimi 100 metri di Via Corrado Melone**, lato sinistro.

– Il 23 maggio (h24):

– Divieto di sosta in **Piazza Benicarlò.

È un periodo emozionante per Ladispoli, che grazie a queste riprese avrà la possibilità di farsi conoscere anche oltre i confini nazionali. Mentre si scatenano le speculazioni su quali scene saranno girate e quali angoli della città saranno messi in risalto, i residenti sono invitati a seguire le indicazioni del Comune per evitare disagi.

Quindi, cari cittadini e visitatori, preparatevi a incontrare Emily e, chissà, magari anche qualche altro personaggio stravagante della serie. Ladispoli sta per brillare come mai prima d’ora!