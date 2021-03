Share Pin 6 Condivisioni

Il finanziamento erogato per “l’attuazione programma operativo per la gestione dell’emergenza covid-19”

Emergenza covid, alla Asl Roma 4 in arrivo 3milioni dalla Regione

In arrivo un finanziamento pari a € 3.002.198,03 , erogato dalla Regione Lazio per l’ ” Attuazione Programma Operativo per la gestione dell’Emergenza Covid-19. Acquisizione di tecnologie e sistemi per il potenziamento e l’implementazione dell’integrazione ospedale/territorio”.

Sono stati identificati e quantificati gli investimenti in dotazioni e tecnologie sanitarie utili a sostenere processi di riorganizzazione del territorio, previsti nel Piano di riqualificazione 2019-2021.2.

Tali tecnologie sono urgenti alla luce dell’impatto dell’epidemia COVID19 al fine di razionalizzare/potenziare i percorsi ambulatoriali extra ospedalieri.

La Regione Lazio ha precisato che “le tecnologie dovranno essere installate e rese funzionali entro e non oltre la data del 30/04/2021 e collaudate entro il primo semestre 2021 così che gli Uffici Regionali possano procedere alla certificazione delle spese finanziate entro il mese di giugno 2021.

Le tecnologie sanitarie di media e bassa complessità e le tecnologie informatiche saranno acquisite, in parte, centralmente tramite la Direzione Regionale Centrale Acquisti quale Centrale di Committenza delegata della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria ed in parte in autonomia dalle singole Aziende Sanitarie Locali regionali, per un totale di € 3.002.198,03.

E’ già stata indetta una procedura aperta per la fornitura di tecnologie elettromedicali per i seguenti utilizzi: Dermatologia, Sistemi diagnostici, pneumologia, oculistica, otorinolaringoiatria, analizzatori portatili, cardiologia, odontoiatria, autoclavi, indice pressorio, biotesimetro, minidoppler, consultori, frigoriferi, per un importo totale di 552.814,00 €.

Sarà cura dell’ufficio comunicazione della Asl Roma 4, informare sulle prossime procedure per l’acquisizione di ulteriori tecnologie attraverso i fondi regionali destinati all’Azienda Sanitaria.

