Animo onlus lancia un appello ai cittadini per far fronte alle necessità di chi ha bisogno di generi di prima necessità in questa delicata fase

“Emergenza alimentare Ladispoli, aiutaci ad aiutare”

“Molte famiglie hanno letteralmente finito i soldi e non possono più soddisfare il benché minimo bisogno primario”.

A raccontare la grave situazione economica che diverse famiglie ladispolane si ritrovano ad affrontare è Animo Onlus che insieme ad Humanitas e a tante altre associazioni di volontariato è in prima linea per provare a dare una boccata d’ossigeno a chi ne ha bisogno.

“Abbiamo deciso di dare un nostro contributo al fine d’arginare questa vera e propria emergenza alimentare”.

“Per evitare assembramenti – hanno spiegato da Animo Onlus – e per non far uscire le persone di casa abbiamo pensato ad una raccolta di fondi tra i nostri amici e sostenitori attraverso donazione sul nostro conto corrente associativo”.

“Tutto il ricavato di questa campagna di donazioni che abbiamo chiamato ‘la solidarietà non resta a casa’ verrà finalizzata per acquisti di generi alimentari che i nostri volontari consegneranno nel centro raccolta gestito attualmente da HUMANITAS ONLUS E NOGRA”.

Per donare con bonifico bancario ecco il nostro iban:

IBAN IT 74 N 08327 39030000000009277

CAUSALE: EMERGENZA ALIMENTARE COVID19 LADISPOLI

“È il momento di rimettere in moto il sentimento più nobile della nostra comunità: la solidarietà”.

“Noi di Animo Onlus lanciamo la sfida!”