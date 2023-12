L’alternativa al Governo Meloni nasce dai territori e da Civitavecchia la Schlein lancia la sfida per le elezioni europee e per le prossime amministrative.

Abbiamo deciso di farlo da un luogo simbolo del lavoro, quello della Compagnia Portuale, dove oltre alla segretaria nazionale del PD è intervenuto il Commissario Europeo per l’occupazione e i diritti sociali, Nicolas Schmit.

Civitavecchia è una città strategica non solo per il nostro territorio ma anche per il sistema Paese. Una città che vogliamo possa essere modello di transizione ecologica. Dalla decarbonizzazione, tanto ostacolata dal centro destra, al progetto dell’eolico off-shore. Dall’introduzione del salario minimo alla sicurezza sul lavoro, dal congedo parentale paritario di 5 mesi al caro affitti per gli studenti fino alla difesa del sistema di istruzione pubblica che in questi giorni è sotto duro attacco. Su questi temi si sono concentrati gli interventi delle/i tantissime/i cittadine/i intervenute/i all’iniziativa.

Elly Schlein a Civitavecchia: “L’alternativa parte dal territorio”

Un evento a cui il Coordinamento Litorale Roma Nord ha voluto dare un fortissimo contributo perché riteniamo che fare rete e rinforzare il rapporto tra i territori e per i territori sia ormai un elemento fondamentale dell’agire politico.

Ma allo stesso tempo sappiamo bene che per affrontare i grandi temi dobbiamo allargare la nostra visione. Ringraziamo pertanto l’estrema disponibilità del Commissario Europeo, Nicolas Schmit che, intervenendo in uno splendido italiano, ci ha ricordato il ruolo dell’Europa sul diritto al lavoro, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sul contrasto alla povertà. Spiegando il motivo per cui l’Europa deve proseguire il suo processo di integrazione, continuando le battaglie già intraprese, per guardare al domani con speranza.

Il Coordinamento Litorale Roma Nord esprime dunque grande soddisfazione per organizzato dalla Segreteria Provinciale del Partito Democratico, dal Circolo di Civitavecchia e dalla Compagnia Portuale a cui vanno i nostri ringraziamenti. Così come vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per il legame che Elly Schlein sta costruendo con il nostro territorio. E’ la seconda volta che viene a Civitavecchia in pochi mesi. Un segnale forte di considerazione nei riguardi della città e di questo importante territorio.

Anche il Coordinatore del Litorale Roma Nord, Giuseppe Zito, ha lanciato un appello affinché si possa costruire, a partire da Civitavecchia, un campo largo di contrasto alle destre e un progetto serio di rilancio del centro-sinistra.

COORDINAMENTO PD LITORALE ROMA NORD