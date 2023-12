Contestazione ambientale, Baccini: “Apriamo tavolo di lavoro con ultima generazione” –

“La coscienza ambientale è una virtù che ciascuno deve maturare dentro di sé. Esprimerla richiede impegno civile, che coloro i quali sono chiamati ad amministrare la cosa pubblica fanno proprio chiamando i cittadini ad esserne partecipi. L’episodio che ha visto poco tempo addietro il movimento ambientalista “Ultima Generazione” occupare la carreggiata sud dell’autostrada Civitavecchia-Roma, coinvolgendo nella circostanza anche la circolazione da e per il territorio di Fiumicino, seguito come sappiamo da ulteriori azioni dimostrative in altri luoghi del nostro Paese, richiama la necessità di arrivare a una forma di dialogo e confronto affinché le posizioni espresse nella forma plateale, e si aggiunga appariscente ma per niente risolutiva, si traducano in proposte che possano essere valutate per concorrere a migliorare l’impatto delle attività antropiche sull’ambiente, partendo dai contesti urbani. Quale sindaco di Fiumicino – dichiara Mario Baccini- desidero invitare i 12 attivisti di Ultima Generazione ad aprire un tavolo di discussione presso la nostra sede comunale, per comprendere quali possano essere le buone pratiche sostenibili e condivisibili per la difesa e conservazione del nostro habitat”.