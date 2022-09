Gubetti: “Occasione per esprimere da Donna, da madre e da Sindaco di Cerveteri la mia più completa vicinanza e solidarietà per l’episodio dei giorni scorsi a Civitavecchia”

Elezioni, Marianna Madia dopo Civitavecchia visita Cerveteri –

“Ieri pomeriggio in Piazza Risorgimento a Cerveteri, ho incontrato l’On. Marianna Madia, candidata alla Camera dei Deputati insieme alla nostra Vicepresidente del Consiglio Comunale Linda Ferretti in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre”.

Lo ha raccontato su Facebook la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti.

“È stata l’occasione non solo per augurare un in bocca al lupo per questa sfida importante, ma anche per esprimere da Donna, da madre e da Sindaco di Cerveteri la mia più completa vicinanza e solidarietà all’On. Madia per l’episodio che l’ha vista protagonista nei giorni scorsi a Civitavecchia.

Sono orgogliosa di essere la prima donna Sindaco di Cerveteri e ho il privilegio di poter amministrare una città dove negli ultimi dieci anni, la mia squadra, ha fatto un lavoro continuo sulla parità di genere, sui Diritti e sul rispetto delle persone mettendo al centro dell’attività amministrativa i più deboli e pensando che l’inclusione debba essere la strada maestra per ridurre per sempre disparità e fragilità.

Un impegno che in più occasioni ha portato la nostra città sotto i riflettori dei media nazionali come sinonimo di comunità virtuosa e all’avanguardia nel campo dei Diritti Civili.

Una città in cui i nostri studenti: hanno realizzato delle pietre d’inciampo con i nomi di loro coetanei uccisi dalla follia, dalla crudeltà, dalla violenza, dallo squilibrio mentale e dalla superficialità degli altri per ricordare la loro storia, commemorando le vittime per sempre. Perché nella nostra città la memoria è importante e le pietre ne sono la testimonianza: inciampare è imbattersi, prendere coscienza, destarsi, riflettere e ripartire con una nuova consapevolezza.

Noi vogliamo una città più consapevole e pronta a lavorare per tutti, nessuno escluso, una Cerveteri fondata sul rispetto e sui Diritti, all’On. Madia rinnovo la mia vicinanza e mi scuso a nome di tutta la mia comunità perché nessuna donna, ragazza, madre indipendentemente dal ruolo che svolge può essere offesa, denigrata e non smetteremo mai di affermarlo nelle nostre attività di amministratrici e amministratori di questa città”.