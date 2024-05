Elezioni Europee: Per la prima volta direttamente da Ladispoli un candidato all’Europarlamento –

di Carla Zironi

La sorpresa di Ladispoli con un suo cittadino candidato alle Europee. Si chiama Humberto Insolera, e da oltre venti anni risiede nella nostra città. E’ la prima volta in assoluto che da Ladispoli, nonché dal circondario, un candidato si propone per l’Europarlamento e con tutte le credenziali in regola per sostenere le politiche mirate al variegato mondo dei disabili che su una popolazione UE di quasi 500milioni rappresenta il 15%. Un mondo che conosce bene avendo “ partecipato sin da giovane alla vita politica della comunità sorda, iniziando nel 2000 come membro nazionale del Comitato Giovani Sordi Italiani per arrivare a rappresentare l’Italia in seno all’European Union of Deaf in qualità di vice Presidente dal 2013 al 2017. Ha operato poi nelle Agenzie dell’ONU, nelle Organizzazioni delle Persone con Disabilità (OPD) e presso varie Istituzioni Europee. Attualmente è membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo del Forum Europeo della Disabilità (ECF)”. Chi per pregiudizio o in buona fede pensa che una persona con disabilità non possa vivere attivamente nel contesto sociale, si sbaglia. Insolera è l’esempio lampante. Laureato in Scienze politiche, padroneggia otto lingue coadiuvato da una o più traduttrici simultanee esperte nella lingua dei segni con la quale si esprime. E’ un giramondo con un bagaglio di esperienze acquisite nei vari luoghi visitati; se per esempio gli chiedete qualcosa sulla Transizione Ecologica e i cambiamenti climatici indicherà subito, in dettaglio, i Paesi Scandinavi come esempio di buone pratiche. La traduzione simultanea, in generale, è uno strumento di comunicazione linguistica formidabile ma nello specifico diventa strumento strategico: Durante un incontro pubblico di Insolera a Ladispoli un cittadino ha evidenziato come criticità la carenza di personale ospedaliero in grado di interloquire con il paziente mediante la lingua dei segni. Humberto Insolera, classe 1975, è nato a Buenos Aires da genitori italo-argentini, è diventato nostro concittadino e dichiara:.”Essere il primo candidato all’Europarlamento che vive a Ladispoli è un grande onore per me. La mia esperienza di oltre 15 anni a livello europeo e internazionale mi ha insegnato l’importanza di rappresentare e valorizzare ogni singola comunità. Credo fermamente che possiamo fare la differenza promuovendo innovazione, inclusione e azione. Mi trovo benissimo in questa città, che considero non solo la mia casa, ma anche un luogo accogliente e vivace dove crescere e sviluppare le mie passioni. Ladispoli ha sempre dimostrato di essere una comunità inclusiva e aperta, qualità che rispecchiano i valori che porto avanti nella mia candidatura. Sono convinto che la città di Ladispoli possa migliorare ulteriormente con il coinvolgimento attivo di esperti di diversi settori e la distribuzione efficiente dei fondi europei per garantire maggiore dignità e autonomia a tutti i cittadini, nessuno escluso. Anche se ci sono alcune difficoltà dovute alla mancanza di conoscenza e consapevolezza della diversità, e alla carenza di servizi e assistenza adeguati, sono certo che con l’impegno di tutti possiamo superarle.” Insolera proviene dalla società civile e come altri candidati civici corre nelle liste PD nella circoscrizione del centro Italia (Lazio Toscana Umbria Marche).Nell’Unione Europea vuole promuovere per i disabili l’accessibilità e l’inclusione attraverso processi innovativi che possano garantire a ciascuno un futuro dignitoso e paritario nella convinzione che un’Europa inclusiva e giusta è nell’interesse di tutti e potrà portare vantaggi anche ad altri settori della Comunità.