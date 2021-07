“I palloncini sono sempre più utilizzati e viene ignorato l’impatto negativo che hanno sull’ambiente”

Ecologia, il disastro ambientale causato dai palloncini in volo –

Una petizione su Change.org rivolta al Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico è stata lanciata da Marevivo e Plastic Free per contrastare il fenomeno.

Apparentemente un palloncino lasciato libero di volare non sembrerebbe poter recare danno alcuno, ma non è così.

“Il loro rilascio in aria non solo arreca danni alla natura bensì anche agli animali che rimangono intrappolati nei fili o li scambiano per cibo”, si legge in un comunicato diffuso dalle due organizzazioni.

“I palloncini sono sempre più utilizzati e viene ignorato l’impatto negativo che hanno sull’ambiente”, scrivono.

“I palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per foche, tartarughe e uccelli marini.

Si tratta di una minaccia molto più frequente di quanto non si immagini: durante una ricerca portata avanti dalla Università di Wales Swansea, nel Regno Unito, i pezzi di palloncino costituiscono l’80% dei rifiuti trovati all’interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate. È inevitabile che quello che vola in alto, torna giù”.

“Vogliamo raccogliere più firme possibili per inserire nella legge Salva Mare il divieto del rilascio in aria dei palloncini”, aggiungono.

“Un simile divieto è già stato approvato nella provincia autonoma di Trento ma non è sufficiente. Marevivo e Plastic Free hanno l’obiettivo che venga approvato un divieto nazionale”.

La biodegradabilità

“Un qualsiasi prodotto biodegradabile non sparisce magicamente in natura bensì necessita di essere smaltito correttamente in appositi impianti”, spiegano.