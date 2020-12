Share Pin 3 Condivisioni

Abbattimento dei consumi, risparmio ed efficientamento energetico: dalla collaborazione tra Duferco, Studio Orefice e Sire Service arriva a Cerveteri l’ Ecobonus 110%

Ecobonus 110% Cerveteri: avviato il primo cantiere.

Taglio del nastro a Cerveteri per il primo cantiere Ecobonus 110% attivato dalla Duferco S.p.A. nel Lazio in collaborazione e sinergia con lo Studio Amministrazioni Condominiali Raffaele Orefice, da oltre trent’anni impegnato nella gestione di condominii e l’azienda Sire Service, operante da anni nel settore della ristrutturazione edilizia.

Lo Studio Orefice, infatti, con l’obiettivo di garantire servizi efficienti e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dei propri amministrati, ha attivato con la Duferco S.p.A., azienda che opera sul mercato italiano dell’energia elettrica e del gas oltre un decennio, una collaborazione che realizza, a Cerveteri e per la prima nel territorio del Lazio, la possibilità di accedere all’importantissimo ecobonus 110%.

“L’iniziativa avviata col Decreto Rilancio – ha spiegato Raffaele Orefice – ci ha permesso di aprire una grande possibilità anche al nostro territorio. Grazie, infatti, alla collaborazione indispensabile con la Duferco e la Sire Service, siamo riusciti a liberare le risorse economiche utili ad attivare il cantiere”.

Ecobonus 100%, da Cerveteri una grande opportunità di risparmio per i condomini

L’ ecobonus 110% rappresenta anche una grande opportunità per l’abbattimento dei costi relativi ad energia elettrica e gas per le abitazioni e per le aziende. Per non parlare poi dei conseguenti benefici a livello ambientale, per la riduzione dei consumi energetici. “Proprio questo – ha spiegato il dott. Raffaele Orefice – ha spinto la Duferco a intraprendere questo virtuoso percorso”.

“L’obiettivo fissato con Agenda 2030 dell’Unione Europea – ha spiegato Maria Antonietta Cella, in qualità di rappresentante della Duferco SpA – è quello di ridurre le emissioni inquinanti nell’atmosfera. L’opportunità di collaborare con amministratori di condominio che credono realmente nel progetto, si impegnano e ne sono parte attiva, ci dà la possibilità di raggiungere gli obiettivi ed è per noi motivo di orgoglio“.

Sebbene, Ecobonus 110% sia un progetto tutto nuovo e ancora da scoprire, a Cerveteri si è deciso di raccogliere la sfida senza attendere tempo, e mettersi subito in gioco, riuscendo “con determinazione ad arrivare al risultato – ha spiegato l’ingegner Giuseppe Guccio a nome della Sire Service – e a intraprendere questa progettazione che adesso non fa altro che darci grandi soddisfazioni sia dal punto di vista progettuale che sotto l’aspetto tecnico”.

“Efficientamento energetico – ha commentato Mario Benvenuti della Sire Service – significa liberare una grande risorsa per tutti i condomini, e quindi per le famiglie, perché si abbattono le classi energetiche, gli appartamenti assumono più valore e si risparmia sui consumi elettrici e del gas. Siamo molto contenti di essere stati tra i primi a cogliere questa opportunità”.

Informazioni e contatti

Infoline: numero verde 800 74 40 89

Referente Cantiereo Ecobonus 110% Cerveteri: Studio Amministrazioni Condominiali Raffaele Orefice

