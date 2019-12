Ecco perché si viaggia a Natale e Capodanno: e tu, non hai ancora organizzato? 

Condividi Pin 4 Condivisioni

Dove andare a Capodanno 2020? Come trovare le migliori offerte? Non sarà troppo tardi per prenotare un volo e un hotel per le Feste di Natale?

Sono queste le domande più frequenti che ci arrivano in Agenzia, qui alla Pyrgi​ ​Viaggi. E noi, come ogni anno da tanti anni, rispondiamo che non è mai troppo tardi​! Basta mettersi comodi e con un po' di pazienza trovare la soluzione giusta per soddisfare i ​propri ​gusti​, anche in relazione al proprio budget, piccolo o grande che sia.



Lista delle cose da fare almeno una volta nella vita: Capodanno a Dubai e Abu Dhabi

Ci sono veramente tante cose da fare e tante destinazioni da scegliere, sia in Italia che all’​Estero, ideali per questo periodo dell’anno in cui si concentrano tantissime iniziative particolari. L’atmosfera, poi, è veramente speciale per chi ama viaggiare.

Ci sono le città da una volta nella vita, le destinazioni per trascorrere il capodanno al caldo e una lunga lista di eventi.

Abbiamo realizzato una utile guida con le migliori idee-viaggio per le Feste Natalizie e per il Capodanno 2020: le scelte, come sempre, sono infinite tra montagna, borghi più belli d’Italia o le terme migliori, per ​cominciare l’anno in modo ​speciale, ma anche per chi ama avventurarsi più lontano, viaggiando in aereo (ma anche con il treno), e scoprire posti ​fantastici in Europa e nel Mondo.

Quest’anno Natale e Capodanno si festeggiano nella notte tra martedì e mercoledì. Prendendo qualche giorno di ferie si può allungare la nostra vacanza fino al ponte della Befana. Bastano due giorni di ferie per godervi un’intera settimana di vacanza.

Natale e Capodanno a Parigi: niente di più romantico

Se la scelta verte sul restare in Europa e visitare una delle Capitali più belle, tra le tante scelte non mancano le “ever-green” Parigi, Londra, Barcellona e Praga, con costi volo+hotel che non superano i 300/500 euro. In questo modo si potranno unire in una sola, due occasioni non ordinarie: trascorrere le Feste in modo speciale e visitare monumenti e luoghi unici nel mondo.

Partiamo da Capodanno. Per chi viaggia in coppia si può scegliere uno dei borghi più belli d’Italia e trascorrere la notte di San Silvestro in maniera romantica e tranquilla, magari rilassati in uno dei tanti impianti termali per godere appieno di coccole e massaggi.

Il meraviglioso albero di Natale Swarovski nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano

Tra le grandi città ideali per le Feste Natalizie, al primo posto indichiamo Milano. Ogni anno la metropoli più viva d’Italia organizza tantissimi eventi. Uno dei simboli di questa notte è il tradizionale Concerto di Capodanno in Piazza Duomo, gratuito e aperto a tutti, ma quest’anno con una novità, il “Milano Capodanno For Future”, un evento ecosostenibile con tantissimi artisti tra cui “Lo Stato Sociale”. Per chi ha altri gusti, invece, non mancano certo le discoteche e mille altre possibilità di divertimento.

Per chi invece ha un periodo di ferie più lungo da investire (e diciamo investire perché si guadagnerà un'esperienza unica ed inestimabile), proponiamo due mete in cui prima o poi ognuno di noi deve recarsi: gli Emirati Arabi, con le superlative città di Dubai e Abu Dhabi; e – immancabile – il paradiso terrestre delle Maldive e delle Isole Mauritius.

Mauritius: il clima perfetto è tra Dicembre e Gennaio

Ad Abu Dhabi a Capodanno va in scena una grande festa con un mega evento di due giorni nell’isola di Yas. L’arrivo del 2020 sarà accolto da 12 rintocchi che preannunceranno gli spettacolari fuochi artificiali che illumineranno il mare del Golfo Arabico da ammirare direttamente dagli hotel della città o dalla spiaggia. Il 31 dicembre l’appuntamento è con il grande concerto di Bruno Mars.

Cosa dire delle Maldive? Con uno dei climi più belli del pianeta, a Natale è una meta sempre perfetta. Questo atollo è conosciuto anche come il “regno delle mille isole”. Le grotte marine vi affascineranno. Cosa mettere in valigia?

Alle Maldive esistono principalmente due stagioni condizionate dai monsoni. Proprio per questo, i mesi di dicembre e gennaio sono l’ideale per riposarvi sulla sabbia bianca al cospetto di un mare turchese e brillante, distesi sotto l’ombrellone nel tepore tropicale.

