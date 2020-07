E’ ufficiale: torna il debry Ladispoli-Cerveteri

Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Academy Ladispoli USD contro la decisione della Federazione di retrocessione in Eccellenza

Niente da fare per il Ladispoli Calcio. Anche il Tar del Lazio dice no alla permanenza della squadra in Serie D.

La società si era infatti opposta alla decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – con la quale si “sentenziava” la retrocessione del Ladispoli in Eccellenza.

Con il lockdown e la sospensione del campionato dilettandi, la LND aveva stabilito infatti la cristallizzazione delle classifiche di tutti i campionati della LND al momento dell’interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive indette e organizzate dalla stessa Lega, sulla base dei risultati definitivamente omologati.

Una decisione che non lasciava scampo all’Academy Ladispoli USD. La squadra, al momento dell’interruzione del campionato, causa emergenza sanitaria, era agli ultimi posti della classifica, in zona retrocessione.

E con la decisione della Lnd, la discesa in Eccellenza era di fatto diventata realtà prima della conclusione reale del campionato (qualora si fosse deciso di proseguire).

Decisione peraltro avvallata dal tribunale amministrativo del Lazio che ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla società.

E’ dunque ufficiale: il prossimo anno sarà derby tra il Ladispoli e il Cerveteri … ma in Eccellenza