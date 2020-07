Condividi Pin 0 Condivisioni

La richiesta del presidente di Area Pmi, Sergio Protopapa

“Scadenza tasse, il Governo attui sanatorie per chi deve versare fino a 30mila euro” –

La notizia del nuovo decreto che dovrebbe fermare il pagamento delle cartelle fiscali è stato commentato dal presidente di Area PMi Sergio Protopapa .

“Noi pensiamo che sia più giusto che il governo faccia una sanatoria e azzeri le pendenze – dice Protopapa – per esempio attui una manovra di azzeramento per coloro che debbono versare fino a 30 mila euro; mentre se si va oltre rateizzazioni e sconti per chi paga subito”.

“Sarebbe la migliore soluzioni per tenere in vista piccole e medie imprese a dare loro la possibiltà di non trovarsi con l’acqua alla gola”.

I provvedimenti, al vaglio delle nuova manovra di bilancio, prevedono lo slittamento del pagamento delle tasse di due mesi.

“Vanno bene le proroghe , ma ci vorrebbero degli interventi più efficienti e risolutivi, così da evitare che artigiani, imprenditori e commercianti si portino avanti per mesi il fardello dei pagamenti”.