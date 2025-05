L’Assessore al Personale Alessandro Gazzella: “Dei nuovi assunti, uno sarà riservato allo Stato Civile e uno all’Urbanistica”

Il Comune di Cerveteri ricerca due istruttori amministrativi contabili ex “Categoria C”. Lo fa, in piena linea con il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato di recente dalla Giunta comunale, attraverso una procedura di mobilità esterna, per la copertura di due posti con contratto a tempo pieno ed indeterminato per i servizi demografici e urbanistica dell’Ente.

Sarà possibile presentare la propria candidatura attraverso il portale Inpa entro le ore 10:00 del giorno mercoledì 4 giugno e completando la propria domanda mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] corredandola dei seguenti documenti: ricevuta della presentazione della domanda registrata sul portale Inpa, curriculum formativo e professionale, fotocopia del documento di identità, eventuali certificazioni se esistenti e autorizzazione da parte del proprio Ente di appartenenza al trasferimento definitivo al Comune di Cerveteri.

Due nuovi istruttori amministrativi per il Comune di Cerveteri: pubblicata la procedura di mobilità

I colloqui con i candidati ammessi alla procedura di mobilità si svolgeranno il giorno mercoledì 11 giugno a partire dalle ore 09:30 presso la Sala Giunta del Palazzo del Municipio.

“Due assunzioni di personale che andranno a sostituire in un caso una figura di lunga e comprovata esperienza che proprio in questi giorni ha raggiunto la pensione e nell’altro a dotare di un’unità di personale in più in un servizio che necessita di ulteriori risorse – ha spiegato l’Assessore al Personale del Comune di Cerveteri Alessandro Gazzella – sin dal mio insediamento in Giunta, avvenuto alla fine di gennaio di quest’anno, sto avendo continui confronti con la nostra macchina amministrativa ed in particolar modo con il Segretario Generale, la Dottoressa Giuseppina Antonelli, il Dirigente Dottor Emiliano Magnosi e con tutto l’Ufficio Risorse Umane, per fare il possibile affinché si possa intervenire in maniera tangibile in tutti i servizi”.

“Una volta chiusi i termini per la presentazione delle domande – prosegue l’Assessore Gazzella – si procederà immediatamente ai colloqui, che porteranno poi all’effettivo ingresso in organico dei nuovi dipendenti. Colgo l’occasione per ringraziare, ora che il bando è stato pubblicato, i dipendenti del nostro Servizio Risorse Umane, nella persona della Responsabile del Servizio la Dottoressa Gloria Cesarini e i dipendenti il Dottor Antonio Pica, la Dottoressa Alessia Balistreri e la Dottoressa Chiara Molino per l’eccellente lavoro svolto e per l’impegno con cui sempre affiancano le attività dell’assessorato”.