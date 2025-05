Cerveteri servono tre punti domenica sul campo del Duepigreco

Etruschi carichi in vista di un match delicato. Ferretti: “Sono fiducioso, voglio una squadra pronta a dare battaglia”

E’ un Cerveteri con rabbia e coraggio quello che domenica si porterà sul campo del Duepigreco, squadra che punta alla salvezza diretta, al contrario dei Cervi che guardano a giocarsi il play out. Gli etruschi domenica scorsa sono stati abulici, poco incisivi, e ora la mente è rivolta alla trasferta capitolina, la prima di quattro finali. Il tecnico Ferretti è convinto che la squadra possa fare una grande prestazione.

“Non so cosa sia successo domenica, abbiamo perso giocando male. Non dovrà succedere da qui alla fine, abbiamo delle gare importanti, vogliamo arrivare a giocarci il play out in casa -ha detto il tecnico cerite”. Chiedo che diano il massimo, non mi deluderanno”.