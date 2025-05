Nei giorni 3, 4, 8 e 16 maggio

Regionale Lazio: modifiche alla circolazione sulle linee Roma-Viterbo, Roma-Velletri, Roma-Civitavecchia, Roma-Cassino e Roma Ostiense-Vigna Clara –

Per lavori di manutenzione sulle rotaie, programmati da RFI, la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale e Intercity potrà subire variazioni d’orario, limitazioni di percorso e programmazione di bus.

Sabato 3 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, per lavori a Cesano, La Storta e Roma San Pietro alcuni treni della linea FL3 Roma – Viterbo e Roma – Vigna Clara subiranno modifiche e/o cancellazioni. Attivo servizio di bus tra Roma Ostiense e Anguillara e viceversa.

Domenica 4 maggio, dalle ore 10.55 alle ore 13.50, per lavori tra Ciampino – Zagarolo e Ciampino – Velletri, i treni delle linee FL4 Roma – Velletri e della FL6 Roma – Cassino subiranno modifiche e/o cancellazioni. Per i treni della FL4 sarà attivo un servizio di bus tra Roma Termini e Pavona e viceversa e per i treni della FL6 sarà attivo un servizio di bus tra Roma Termini e Colleferro e viceversa.

Giovedì 8 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, per lavori alla stazione di Roma Ostiense i treni della linea FL5 Roma – Civitavecchia subiranno modifiche e/o cancellazioni. Attivo servizio di bus tra Roma Termini e Roma Aurelia e viceversa. Un treno Intercity Salerno-Torino subisce modifiche di orario.

Venerdì 16 maggio, dalle ore 9:00 alle 11:30, per lavori a Roma Ostiense, alcuni treni della linea FL3 Roma – Viterbo e Roma – Vigna Clara subiranno modifiche e/o cancellazioni. Attivo servizio di bus tra Cesano e Roma Ostiense e viceversa.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.