Due innesti di valore per il BkL 1998 Basket Città di Ladispoli

Andrea Garofalo classe 2000, Guardia/Ala Piccola Sardo, con esperienza in C Con Scauri e Formia Mark Chornohrytskyi 2004 che giochera’ sia in U20 Gold Che in divisioneregionale1 (Serie D) anno scorso in C con Corato in prestito da Monferrato. Si aggiungono ai Ragazzi del Roaster per contribuire ad aumentare il livello tecnico e dare Profondita’ alla Rosa alla Squadra del Coach Lucas Ingenito. Pronti per la Partita di Sabato al Palasorbo contro la Nuova Lazio Pallacanestro