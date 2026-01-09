CERVETERI (RM) – È nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto nell’ambito di una più ampia intensificazione delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno intercettato movimenti ritenuti di interesse operativo nel comune di Cerveteri, avviando un intervento che ha consentito di disarticolare un’attività di spaccio attiva nell’area.

L’operazione si è conclusa con l’arresto di due persone: un cittadino italiano di 40 anni e una cittadina bulgara di 57 anni, entrambi ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga a Cerveteri, operazione dei Carabinieri. In 2 finiscono in manette

In particolare, il 40enne è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un giovane del posto, circostanza che ha fatto scattare l’immediato intervento dei militari. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 188 g di cocaina, 23 g di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e tre proiettili calibro 9, elementi che hanno restituito un quadro inequivocabile di un’attività di spaccio strutturata. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Nel medesimo contesto operativo, i controlli sono stati estesi anche a una donna fermata nei pressi della propria abitazione, a bordo della propria autovettura. Le perquisizioni veicolare e domiciliare hanno consentito di rinvenire 4,5 kg di marijuana e 2 g di cocaina, custoditi all’interno di un borsone, mentre ulteriori accertamenti hanno portato al recupero di altri 4 kg di marijuana, accuratamente occultati in un fosso di terreno adiacente all’abitazione, a dimostrazione di un sistema di occultamento finalizzato a eludere i controlli. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e debitamente custodita.

Si precisa che, in considerazione dello stato del procedimento e della fase delle indagini preliminari, gli indagati devono ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.