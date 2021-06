Draghi: “Pandemia non è finita, vigilare” –

“La pandemia non è finita, non ne siamo ancora fuori e lo vediamo dalla GB che aveva casi attuali della Francia e oggi 20 volte tanto”. “Non vogliamo trovarci in autunno come un anno fa”. Così Draghi in conferenza dopo il Consiglio Ue. “Serve determinazione, attenzione, vigilanza. Teniamo alta la pressione sui tamponi per individuare nuove varianti e casi. La variante Delta crea incertezza sulla ripresa”. Sull’immigrazione: “L’Europa deve affrontare il problema in armonia, senza escludere accordi tra Paesi”. Per alcuni “arma ricatto”.