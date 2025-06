D’Ortenzi Conquista il Titolo EBU Silver Mediomassimi a Santa Marinella: Un Trionfo Internazionale Sotto i Riflettori di Rai Sport –

Il Palasport di Santa Marinella è stato ieri sera il magnifico palcoscenico di un evento pugilistico di risonanza internazionale, culminato con la vittoria di Luca D’Ortenzi, che si è aggiudicato il vacante titolo EBU Silver dei Pesi Massimi Leggeri. Un titolo continentale a lungo inseguito, una cintura che consacra una straordinaria carriera Un successo ottenuto al termine di dodici intense riprese contro lo spagnolo Carlos Lamela, in un incontro trasmesso in diretta su Rai Sport.

Atmosfera elettrizzante, pubblico emozionato e partecipe all’interno del palazzetto, cornice ideale per un evento di tale prestigio. Ad accogliere gli ospiti il Sindaco Pietro Tidei, affiancato in rappresentanza dell’Amministrazione dal Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella, dai Consiglieri Alessio Magliani e Alessio Rosa, oltre naturalmente a Marina Ferullo. Proprio l’assessore allo sport ha espresso la propria profonda soddisfazione nel vedere lo sport a Santa Marinella così rinvigorito e nuovamente protagonista. Presenti gli organizzatori e promotori della serata, aperta con sfide avvincenti tra pugili come Weslati, Micheli, Magri ed Eryilmaz. In prima fila naturalmente Mario Loreni, volto identitario di Promo Boxe Italia, così come Maurizio ed Alessandro Sebastiani, vertici della Santa Marinella Ring. Fino alla sfida più attesa, quella tra “Gentleman” D’Ortenzi e Lamela. L’incontro è iniziato in salita per D’Ortenzi, che nel primo round ha subito un duro gancio sinistro da Lamela, faticando a trovare il suo ritmo nei round successivi. Lo spagnolo ha approfittato di questo inizio incerto, mettendo a segno colpi puliti che hanno interrotto le combinazioni dell’italiano.

La battaglia si è trasformata in un confronto tattico nei round centrali, con entrambi gli atleti che studiavano le mosse dell’avversario. Il settimo round ha segnato la svolta: D’Ortenzi ha acceso il pubblico con un potente montante e ha chiuso la ripresa con una combinazione di ganci incisiva. Lamela ha tentato una reazione all’ottavo, cercando il colpo del KO, ma l’italiano ha mantenuto una guardia ferrea, rispondendo con pugni diretti e decisi.

Il nono round ha mantenuto lo stesso schema, mentre nel decimo D’Ortenzi ha eseguito tre jab consecutivi, un consiglio tattico prontamente colto dal commento esperto di Patrizio Oliva per Rai Sport. Lamela appariva più affaticato, consentendo a D’Ortenzi di controllare il ritmo dell’incontro. Gli ultimi due round, seppur con minore azione pulita a causa della stanchezza di entrambi i pugili e dei numerosi clinch, hanno visto D’Ortenzi gestire il vantaggio acquisito.

Al termine delle dieci riprese, i giudici hanno emesso il loro verdetto: 114-114, 116-112, 115-113 a favore di D’Ortenzi, che ha così conquistato il titolo EBU Silver Mediomassimi per decisione combattuta. Una vittoria non facile, ma ampiamente meritata, che consolida la sua posizione tra l’élite dei pesi massimi leggeri in Europa.

Il Sindaco Pietro Tidei, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato dopo aver effettuato la premiazione: “Ancora una volta, siamo estremamente soddisfatti di poter ospitare a Santa Marinella, nella cornice di un Palazzetto dello Sport completamente rinnovato, vero fiore all’occhiello della nostra ‘Città dello Sport’, un evento internazionale di tale portata, con la presenza e la diretta di Rai Sport. Ho assistito a un bellissimo incontro e mi congratulo vivamente con il campione per la sua straordinaria prestazione.”

Un successo, dunque, che va oltre il ring, proiettando Santa Marinella ancora una volta sul palcoscenico sportivo internazionale.